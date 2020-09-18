Угрозы США за Nord Stream 2 в Германии назвали чудовищными

Правительство земли и мэрия города Засниц, являются акционерами порта, это означает, что в случае введения санкций они тоже попадут под ограничения вместе с другими партнерами.

В своем выступлении Шлезвиг подчеркнула, что сотрудники порта Мукран обеспечивают прокладку труб газопровода. Оператор проекта получил все разрешения на проведение работ, поэтому ничего противозаконного там не происходит. Но в этот же момент со стороны дружественной нации поступают угрозы.

«Это чудовищно. Я ожидаю от вас поддержки в адрес граждан нашей страны», — призвала германский депутатов Шлезвиг.

Она подчеркнула, что «Северный поток — 2» закончен на 97%. Это крупный инвестиционный проект для региона.

В начале августа американские сенаторы Тед Круз, Том Коттон и Рон Джонсон направили руководству германского порта Мукран письмо с предупреждением о введении санкций за помощь в строительстве газопровода «Северный поток — 2». В своем послании они заявили, что это приведет к полному «финансовому разрушению» гавани.

В частности речь идет о том, что американскому бизнесу запретят вести дела с портом. В случае, если компании из других стран продолжат сотрудничество с Мукраном, то им закроют доступ к рынкам США.

Министерство иностранных дел Германии назвало письмо сенаторов вмешательством в суверенитет страны. Депутаты Бундестага отметили, что доход от порта получают жители Засница и земли Мекленбург — Передняя Померания, а значит это можно расценивать, как прямую угрозу гражданам Германии. В ответ они предложили ввести пошлины на поставки сжиженного американского газа.

Тройка американских сенаторов не в первый раз вмешивается в строительство газопровода «Северный поток — 2». После такого же письма с угрозами санкциями из проекта Nord Stream 2

вышла швейцарская компания Allseas, которой принадлежали корабли-трубоукладчики. Россия пообещала направить на место свои суда для завершения строительства. Но столкнулась с бюрократией по получению разрешения на работу кораблей в водах Дании.

Ранее в СМИ появилась информация, что Германия предложила США оплатить строительство хранилищ для сжиженного газа взамен на отказ от санкций против строительства «Северного потока — 2». Журналисты выяснили, что такое предложение сделал министр финансов ФРГ Олаф Шольц своему американскому коллеге Стивену Мнучину.