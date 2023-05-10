Мир 10 мая 2023, 13:28 Позицию США по заявлению Буданова о готовности убивать русских сочли недостаточно четкой Песков: США не осудили и не одобрили заявление о готовности убивать россиян РИА «Новости»

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Кремль увидел реакцию американских властей на высказывание киевского режима о том, что надо «убивать россиян по всему миру». США не осудили такое заявление, но и не одобрили его. На это обратил внимание пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.

Европа, по словам Пескова, никак не отреагировала на высказывание.

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«Мы слышали ответ представителя Госдепартамента США на соответствующий вопрос одного из журналистов, где слов осуждения не прозвучало. Но, по крайней мере, было сказано, что не одобряют», — заявил Песков.

Пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что это «не та формулировка», которая бы отражала чудовищность сказанного представителем Украины.

«Но мы отфиксировали», — резюмировал представитель Кремля.

Ранее глава управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов заявил: «Мы убивали и будем убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины». Так он ответил журналисту на слова о том, что Соединенные Штаты признали причастность киевского режима к убийству Дарьи Дугиной.

Замруководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател сказал, что американские власти не поддерживают нападение на мирных граждан России и Украины в мире. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты намерены следовать этой линии всегда.