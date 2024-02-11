Мир 11 февраля 2024, 18:15 Уголовное дело о шпионаже в отношении украинца закрыли из-за его смерти Суд в Ростове-на-Дону закрыл дело в отношении умершего в СИЗО украинца Pxhere

Читать 360tv в

В ростовском СИЗО умер обвиняемый в шпионаже, терроризме и незаконном хранении оружия 71-летний украинец. Об этом свидетельствует публикация на сайте Южного окружного военного суда.

По причине смерти фигуранта суд прекратил уголовное дело. Уточняется, что преследование приостановили еще 25 января 2024 года.

Реклама

«Уголовное дело прекращено. Смерть подозреваемого или обвиняемого», — указали на сайте.

Уголовно-процессуальный кодекс России обязывает прекращать уголовное преследование в связи со смертью подозреваемого.

Ранее Ростовский областной суд вынес приговор украинке, которую обвинили в шпионаже. Она передавала СБУ секретные данные, в том числе сведения о местоположении воинских подразделений, маршрутах передвижения техники и личного состава Вооруженных сил России.

До этого в Крыму задержали мужчину, который за деньги передавал видео и фотографии стратегически важных объектов республики украинским спецслужбам. Правоохранители возбудили уголовное дело.