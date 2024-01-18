18 января 2024, 17:55
Шпионил с велосипеда. Пособника украинских спецслужб задержали в Крыму
ФСБ задержала крымчанина за шпионаж в пользу Украины и хранение тротила
В Крыму задержали мужчину, передававшему за деньги фотографии и видео стратегически важных объектов республики спецслужбам Украины. Об этом сообщила пресс-служба республиканского МВД.
«Денежные средства он получил в качестве вознаграждения за выполнение заданий от украинских спецслужб, которым предоставлял информацию. Кроме того, в его доме нашли тротиловую шашку весом 400 граммов», — указали в ведомстве.
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Операцию по задержанию 28-летнего жителя Симферопольского района проводили совместно с сотрудниками ФСБ. Мужчина попал под наблюдение после того, как опубликовал в проукраинских пабликах сведения о стратегически важных объектах на территории полуострова.
В ходе наблюдения за подозреваемым выяснилось, что он ездил на велосипеде по населенным пунктам и осуществлял фото- и видеосъемку на скрытую камеру.
Во время обысков в доме симферопольца изъяли несколько мобильных телефонов, мини-камеры для удаленного наблюдения и компьютерную технику с запрещенным контентом. Обнаружили правоохранители и крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте.
Уголовное дело возбудили по статье о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ. Суд заключил задержанного в СИЗО.
Ранее житель Курска получил шесть лет тюрьмы, его признали виновным в подготовке к государственной измене, сообщал RT.
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