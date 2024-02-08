Криминал 08 февраля 2024, 14:19 Украинскую шпионку приговорили к 10 годам колонии за передачу секретных данных СБУ Суд в Ростове-на-Дону приговорил украинскую шпионку к 10 годам колонии РИА «Новости»

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Ростовский областной суд вынес приговор украинке, которая передавала СБУ секретные данные. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе регионального УФСБ.

По данным оперативников, иностранка въехала на территорию России и связалась с сотрудницей Службы безопасности Украины. Она пообещала ей предоставлять сведения о местоположении воинских подразделений, о маршрутах движения личного состава и техники ВС России.

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Во время визитов в Ростовскую область шпионка фиксировала и передавала СБУ информацию о местах расположения средств противовоздушной обороны. Суд в Ростове-на-Дону признал украинку виновной в совершении преступления по статье о шпионаже и приговорил ее к 10 годам колонии общего режима.

Ранее в Крыму задержали мужчину, который за деньги передавал фотографии и видео стратегически важных объектов республики украинским спецслужбам. По факту случившегося возбудили уголовное дело.