Названы причины невозможности отказа Германии от российских угля и газа

Германия остается главным покупателем российских энергоносителей в Европе. Поставки с востока обеспечивают 52% всего необходимого газа, почти половину от необходимого каменного угля и 34% нефти. Эта ситуация начала складываться еще с 70-х годов прошлого века. Об этом говорится в ролике с инфографикой, опубликованный журналом Spiegel.

Во второй половине прошлого века ФРГ решила отказаться от угля и атомных электростанций и перейти на природный газ, как основной источник энергии. Большая часть «голубого топлива» поступает в страну из трех стран: России, Норвегии и Нидерландов.

Страны Европы увеличить свои поставки не могут. Есть вариант закупать газ у Азербайджана, Алжира и Марокко, но с ними еще необходимо договориться и подписать контракт.

Получить сжиженный природный газ танкерами из США, Катара и Австралии Германия не может, так как для этого нужно построить специальный порт, который пока находится в стадии планирования. Пока федеральное правительство изучает возможность размещения временных терминалов для хранения сжиженного природного газа предстоящей зимой. Но их объемов не хватит, чтобы заместить поставки из России.

Кроме того, на территории земель Саксония-Анхальт и Бранденбург продолжают работать нефтеперерабатывающие заводы, куда сырье поставляет Россия. Они появились еще во времена ГДР и подключены напрямую к трубопроводам, идущим из страны-поставщика.

Страны Евросоюза уже не первую неделю обсуждают введение эмбарго на поставки российских энергоносителей. В результате их заявлений цены на бирже пошли вверх. По оценке агентства Bloomberg в случае отключения от российского газа больше всех пострадает Германия. Падение производства составит 220 миллиардов евро, что приведет к рецессии в экономике.

Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский заявил, что властям Германии необходимо для начала отказаться от закупки российской нефти, так как найти новых поставщиков этого типа энергоносителя проще, чем газа.