Потерю сотен миллиардов евро предрекли Германии при отказе от газа из России

Потери в сотни миллиардов евро пророчат экономике Германии при отказе от российского газа. Об этом предупредило агентство Bloomberg.

В статье указано, что в ближайшие два года, при условии немедленного прекращения поставок энергоносителей из РФ, Германии и ее промышленности угрожает «резкая рецессия». В частности, как написано в материале со ссылкой на сделанные прогнозы, страну ждет падение производства на 220 миллиардов евро.

«Взрывная волна от украинского конфликта ударит по экономической активности как со стороны предложения, так и со стороны спроса», — заявил вице-президент Кильского института мировой экономики Штефан Котц.

По его словам, повышение цен на ключевые энергоресурсы с началом спецоперации на Украине «усугубило повышающее давление на цены».

Введение санкций на российское ядерное топливо может оставить без света 100 миллионов жителей Европы, считает автор чешского издания Seznam zprávy. В своей статье он указал, что некоторых европейских странах электричество вырабатывают созданные по советским технологиям ядерные реакторы. Он уточнил, что на такие реакторы приходится порядка 40% производства электроэнергии.