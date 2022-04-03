Власти Польши раскритиковали Германию за позицию по отношению к России

Власти Германии недостаточно активно ведут себя в санкционном давлении на Россию. Об этом изданию Welt заявил вице-премьер правительства Польши Ярослав Качиньский.

По мнению политика, немецкие власти должны увеличить поставки вооружений на Украину и выступить за эмбарго российской нефти в Евросоюзе. Качиньский объяснил, что прибыль России от поставок нефти в несколько раз превышает газовые доходы.

«Найти новых поставщиков нефти проще, чем газа. Недопустимо поддерживать такую державу, как Россия, они получают миллиарды после поставок энергоносителей. Это должно закончиться, Германия должна занять однозначную позицию», — заявил он.

Также Качиньский ранее сообщил о готовности Польши разместить на своей земле американское ядерное оружие для сдерживания России.