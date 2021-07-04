UEFA выяснит, зачем сотрудники забрали радужный флаг у болельщиков Дании

Служба безопасности, которая забрала радужный флаг у болельщиков Дании в Баку, действовала не по инструкциям. В Союзе европейских футбольных ассоциаций (UEFA) сообщили, что никогда не давали таких указаний сотрудникам стадиона.

Об этом сообщил The Athletic.

«UEFA никогда не инструктировал стюардов ни в Баку, ни на каком-либо другом стадионе, что радужные флаги нужно конфисковывать», — отметили в союзе.

В UEFA подчеркнули, что свяжутся с делегацией и местными властями и проведут расследование случившегося.

По данным СМИ, болельщик был сильно пьян. Служба безопасности вмешалась, потому что другие болельщики попытались вовлечь его в конфликт. Объединение футбольных болельщиков Fans Europe подтвердило, что сотрудники позволили ему остаться на стадионе и посмотреть игру, несмотря на его состояние. Кроме того, радужный флаг ему вернули сразу после матча.

В конце июня UEFA изменил свою эмблему, чтобы поддержать ЛГБТ-сообщество. Логотип, который используют в социальных сетях, раскрасили в цвета радуги. В cоюзе отметили, что считают радугу знаком приверженности более разнообразному обществу, а не политическим символом.

Такое нововведение UEFA ввел после ситуации в Мюнхене. Ранее власти города попросили союз разрешить включить радужную подсветку на стадионе во время матча Евро-2020 между сборными Германии и Венгрии. Однако UEFА не дал разрешения, заявив, что не может одобрить политическую акцию: Мюнхен хотел ответить венграм на принятие закона против пропаганды однополых отношений.