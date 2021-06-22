Мюнхенские власти решили окрасить стадион во время матча Евро-2020 между сборными Германии и Венгрии в радужные цвета. Так руководство города решило насолить венграм после принятия в восточноевропейской стране закона против пропаганды однополых отношений. Об этом пишет агентство Associated Press.

UEFA запретил так делать и предложил другие даты для ЛГБТ-подсветки. Там подчеркнули, что UЕFА — это политически и религиозно нейтральная организация, а в решении мэра Мюнхена Дитера Райтера есть некий подтекст.

Ранее к Райтеру с этим предложением обратился городской совет, который захотел «продемонстрировать свою солидарность с ЛГБТ-сообществом Венгрии, которое страдает от закона, принятого правительством».

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер выходил на поле в двух предыдущих матчах чемпионата против Франции и Португалии с повязкой в цветах ЛГБТ на руке. Информации о том, как он поступит во время игры с венграми после решения UEFA о запрете радужной подсветки стадиона, пока нет. Встреча сборных Германии и Венгрии в рамках Евро-2020 состоится на «Альянц Арене» в Мюнхене 23 июня.

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что флаг ЛГБТ-сообщества не будут вывешивать на американских военных базах.