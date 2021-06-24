UEFA изменил эмблему в поддержку ЛГБТ

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) изменил свою эмблему, чтобы поддержать ЛГБТ-сообщество. Теперь в аккаунтах объединения в соцсетях логотип раскрашен в цвета радуги.

«UEFA уважает радугу: сегодня UEFA гордится тем, что носит цвета радуги. Это символ, который воплощает наши основные ценности, продвигая все, во что мы верим — более справедливое и эгалитарное общество, терпимое ко всем, независимо от их происхождения, убеждений или пола», — написала пресс-служба футбольного союза в Instagram.

В пресс-службе отметили, что недавнюю ситуацию со стадионом в Мюнхене кто-то счел политическим решением. Но в UEFA пояснили, что считают радугу не политическим символом, а знаком приверженности более разнообразному обществу.

Ранее власти Мюнхена попросили у UEFA разрешения включить радужную подсветку на стадионе во время матча Евро-2020 между сборными Германии и Венгрии. Так они решили ответить венграм на принятие закона против пропаганды однополых отношений. Но союз не дал разрешения на иллюминацию. Спортивная ассоциация заявила, что не может санкционировать подобную политическую акцию.