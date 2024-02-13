Важное 13 февраля 2024, 14:48 Сырский скрыл информацию о погибших в тренировочном лагере ВСУ в Селидове Симоньян: информацию о потерях ВСУ в Селидове скрыли по приказу Сырского Global Look Press

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Удар российских войск по тренировочной площадке ВСУ в городе Селидово Донецкой Народной Республики привел к гибели полутора тысяч украинских военных. Раскрывать данные о потерях запретил украинский главнокомандующий Александр Сырский. Об этом в Telegram-канале со ссылкой на неназванные источники сообщила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

«С Украины пишут, что Сырский запретил любую инфу о потерях в Селидове, куда мощно ударили наши. Там тренировали ораву ВСУ для Авдеевки. Пишут про полторы тысячи человек», — написала она.

Об ударе по военному полигону в Селидове первым сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель». По словам авторов сообщения, на учения на место прибыли до 1,5 тысячи украинских военных. Большое количество жертв объяснили тем, что в результате атаки на полигоне началась детонация хранившихся там боеприпасов.

По данным «Военного обозрения», на полигоне готовили резервные силы, которые командование ВСУ готовило к переброске к Авдеевке.

Военкор Юрий Подоляка в своем Telegram-канале уточнил, что всего российские войска нанесли два удара ракетами «Искандер». Первый пришелся на площадку, где скопились украинские военные. Второй прилет произошел через час, когда началась массовая эвакуация.

«Оба удара пришлись предельно точно. Отсюда и огромное количество жертв. Можно, конечно, нас упрекнуть, что это не совсем гуманно. Да, пожалуй. Но дело в том, что ВСУ такую „тактику“ ударов практикуют уже много месяцев», — подчеркнул военкор.

Подоляка добавил, что Служба безопасности Украины закрыла город на въезд и выезд и начала поиск наводчиков.