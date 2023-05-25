Мир 25 мая 2023, 01:59 «Учительницу года» арестовали за изнасилование школьника NYP: учителя математики арестовали за секс с 16-летним школьником РИА «Новости»

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Учительницу математики арестовали за изнасилование 16-летнего ученика и назначили залог в 30 тысяч долларов. Преподаватель работала в старой школе Юкейпа в штате Калифорния США, сообщила New York Post.

При этом полицейские не исключают, что у 38-летнего педагога могут быть и другие жертвы. В полицию о случившемся сообщил анонимный заявитель. По его информации, женщина принуждала подростка к сексу. Подробности случившегося не разглашаются.

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В 2017 году преподаватель получила звание «Учитель года». Жалоб на нее не поступало.

В Техасе 37-летней учительнице ранее дали 10 лет за совращение несовершеннолетнего. Она несколько раз занималась с учеником сексом дома и в машине. О связи с учительницей мальчик рассказал двоюродному брату, после чего об этом узнали родители.

Ранее учительница из Астрахани получила условный срок за секс с учеником. Ей дали 2,5 года и на пять лет запретили заниматься преподавательской деятельностью.