Астраханская учительница получила условку за совращение школьника

Суд приговорил школьную учительницу из Астрахани к условному сроку за секс с учеником. Педагогу дали 2,5 года. Вернуться к своей профессии она сможет только через пять лет.

«Приговором Кировского районного суда Астрахани местной жительнице назначено наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы условно с лишением права заниматься преподавательской деятельностью сроком на пять лет», — сообщила пресс-служба СУ СК по Астраханской области.

Следствие и суд установили, что учительница с ноября 2019 года по февраль 2020 года вступала в половую связь с подростком и развращала его. Уголовные дела возбудили по статьям УК РФ «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста» и «Развратные действия».

Следователи вышли на эту женщину после того, как в СМИ появились сообщения о том, что учительница школы № 32 Астрахани развращала девятиклассника. СК начал проверку, и все обвинения в адрес учительницы подтвердились.