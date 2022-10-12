Учительницу приговорили к 10 годам тюрьмы за совращение ученика в Техасе | 360°

Все новости
Мир
12 октября 2022, 13:53
Сербский министр назвала утечку на нефтепроводе «Дружба» частью энергетической войны
Мир
12 октября 2022, 13:52
Глупая ошибка Байдена заставила американцев испугаться ядерного армагеддона — СМИ
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Подмосковье
12 октября 2022, 13:44
Еще 43 многоквартирных дома поставили на кадастр в Подмосковье
Подмосковье
12 октября 2022, 13:36
Бесплатные уроки программирования пройдут в школах Подмосковья
Подмосковье
12 октября 2022, 13:33
Главврач больницы в Домодедове рассказал о мерах поддержки «целевиков» в медицинских колледжах
Экология
12 октября 2022, 13:31
Бизнес призвали ответственнее относиться к экологии
Мир
12 октября 2022, 13:26
Песков объяснил, зачем Путин накинул президенту ОАЭ пальто на плечо
Подмосковье
12 октября 2022, 13:23
Еще 13 подъездных дорог к спортивным объектам отремонтировали в Подмосковье
Мир
12 октября 2022, 13:23
Песков назвал бандитизмом планы G7 использовать активы РФ для восстановления Украины