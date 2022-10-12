Учительницу приговорили к 10 годам тюрьмы за совращение ученика в Техасе | 360°

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Учительницу приговорили к 10 годам тюрьмы за совращение ученика в Техасе

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Учительницу школы Oak Ridge High School в Техсе Бонни Гесс Мазок приговорили к 10 годам тюрьмы за совращение несовершеннолетнего. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на сайт Naughty Teacher List.

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Сообщается, что 37-летняя женщина вступила в интимную связь со школьником в начале 2022 года и несколько раз занималась с ним сексом в машине и дома во время зимних каникул. О случившемся рассказала бабушка школьника. Родители ребенка узнали обо всем, когда он рассказал о связи с учительницей двоюродному брату.

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