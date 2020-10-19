Ученые заявили, что глюкометры помогут диагностировать коронавирус

Ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего выступили с предложением использовать для выявления коронавирусной инфекции стандартные глюкометры.

Свою идею они изложили в препринте научной статьи, сообщила газета «Известия».

Ученые разработали систему, которая может эффективно определять заражение при помощи минимального числа реактивов и манипуляций. Как отметили специалисты, уровень сахара в крови напрямую зависит от концентрации вирусного белка в слюне.

Такой тест, как уверяют ученые, обладает стопроцентной точностью и использовать его можно в домашних условиях.

Для пациента процедура будет представлять собой взятие пробы слюны с помощью ватной палочки или тому подобного приспособления, пояснила в беседе с изданием ведущий научный сотрудник ИЦ ЦМИД СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Татьяна Зимина.

В ЛЭТИ под руководством Зиминой также ведутся разработки пептидных биочипов для распознания COVID-19 в слюне. Но, как уточнило ИА Nation News, идею об использовании глюкометров впервые высказали американские ученые.

Специалисты считают, что несомненный плюс глюкометра в том, что с его помощью можно выявлять и другие болезни, такие как ВИЧ и гепатиты.

Переболевшие COVID-19 россияне ранее рассказали о странных осложнениях. У некоторых после COVID-19 посыпались зубы, волосы и начались панические атаки. Кроме того, люди жаловались на проблемы с глазами, высокий сахар в крови и онемение конечностей.

Ранее ученые выяснили, что коронавирус может дать осложнения на головной мозг, центральную нервную систему и вызвать у мужчин бесплодие.