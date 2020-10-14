Ученые обнаружили несколько новых осложнений, которые возникают после коронавируса, и они очень серьезные. Пока никто не может сказать, исчезнут ли они и как их предотвратить.

Детские симптомы

Американские ученые выяснили, что у некоторых взрослых пациентов, перенесших коронавирус, стали проявляться осложнения, которые раньше были замечены только у детей. Среди таких симптомов кожная сыпь, покраснения языка, опухание конечностей и нарушения в работе различных систем организма.

Такой набор симптомов уже называют посткоронавирусным воспалительным синдромом, новой формой расстройств иммунной системы. Обычно симптомы подобных осложнений начинали проявляться спустя две недели после активной фазы заболевания.

Работа мозга

Некоторые пациенты, перенесшие COVID-19, рассказали о том, что последствия болезни отразились на работе мозга. Одна переболевшая заявила, что ей стало трудно работать больше пары часов в день. Состояние мешает ей даже делать покупки и готовить еду.

Кроме того, пациентка жаловалась на «туман в голове», появившийся после перенесенного коронавируса. Свое состояние она сравнила с когнитивной дисфункцией. По словам врачей, это похоже на последствия сотрясения мозга.

При этом американские исследователи отметили, что такие симптомы изредка встречались и раньше наравне с мигренями, непереносимостью шумов и снижением контроля над эмоциями. Такие осложнения могут возникать из-за недостатка кислорода, поступающего в мозг, вызванного воспалительными процессами и нарушениями функций легких.

Как долго подобные симптомы будут наблюдаться у пациентов, сказать никто не может. Однако врачи уже говорят о том, что некоторые люди успешно избавились от неприятных последствий болезни.

ЦНС в опасности

Исследователи также заметили, что у некоторых пациентов с коронавирусом развиваются аномалии центральной нервной системы (ЦНС) с потенциально серьезными и долгосрочными последствиями, включая инсульт, психические и неврологические расстройства.

У пожилых людей коронавирус нередко вызывает помутнение рассудка. Также врачи отмечают, что у переболевших COVID-19 пациентов наблюдаются высокие показатели тревожности, депрессии и посттравматического стрессового расстройства. Однако такие симптомы бывают во время каждой пандемии, поэтому пока их не приписывают особенностям последствий именно коронавируса.

Также врачи говорят о том, что COVID-19 увеличивает риск появления тромбов и, как следствие, инсультов и сердечных приступов даже после того, как острая фаза заболевания пройдет.

Мужское бесплодие

Китайские ученые заявляли, что коронавирус может оказать влияние на мужскую репродуктивную функцию. Врачи настоятельно рекомендовали пациентам провериться на бесплодие после полного выздоровления.

Еще в марте российские коллеги уверяли, что подобных осложнений бояться не стоит — объективных доказательств того, что COVID-19 может становиться причиной бесплодия у мужчин, нет.

Тем не менее 13 октября главный репродуктолог Минздрава Олег Аполихин выступил с заявлением, что COVID-19 все же может влиять на репродуктивную функцию молодых людей. По его словам, из-за вируса может происходить склеивание отдельных частей спермы или утрата части хромосомы, что может прямо сказаться на будущих поколениях.

Также, по мнению Аполихина, есть риск аутоиммунного поражения яичек, даже если мужчина перенес коронавирус бессимптомно. Такой недуг приводит к бесплодию. Ранее ученые сообщали о том, что вирус может проникать в сперму мужчин, это было выявлено в 13% случаев.