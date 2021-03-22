Ученые спрогнозировали дефицит воды на Земле в ближайшие 10 лет

Уже через 10 лет наша планета столкнется с глобальным дефицитом водных ресурсов. Такой прогноз опубликован на сайте ЮНЕСКО.

По данным экспертов, уже к 2030 году дефицит воды вырастет до 40%. Ситуацию еще усугубят и другие проблемы глобального характера. Например, пандемия коронавируса сделала проблему обеспечения водой более явной. По последним данным, прямого доступа к ней не имеет более двух миллиардов человек.

«Кризис, связанный с нехваткой водных ресурсов, носит глобальный характер. Так, цели обеспечения качественного образования и формирования более благополучного и справедливого общества не смогут быть достигнуты без устойчивого доступа к водным ресурсам», — сообщил генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле.

Эксперты уверены, что современное общество делает недостаточно для сохранения водных ресурсов. Поэтому организация призвала разработать модель, в которой учитывались бы рыночная стоимость и потенциальные выгоды от распространения водных ресурсов.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее сообщил, что среднегодовая температура на планете за 150 лет выросла на один градус, что говорит о высокой скорости потепления. Такие процессы могут привести к очень жаркой погоде.