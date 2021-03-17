Россиянам перечислили последствия глобального потепления

Среднегодовая температура на планете за 150 лет выросла на один градус, что говорит о высокой скорости потепления. Такие процессы могут привести к очень жаркой погоде, предупредил Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Будет увеличиваться количество засух, особенно в южных регионах, количество, так называемых, волн тепла, то есть будет очень жаркая погода летом, будет чаще температура колебаться возле нулевой отметки», — рассказал синоптик Ura.ru.

Он добавил, что при глобальном потеплении дорожное покрытие должно лучше переносить таяние воды и замерзание. Кроме того, изменения могут сказаться на интенсивности снегопадов в северных широтах. На таких территориях придется укреплять крыши домов и работать над конструкциями зданий.

При этом ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что глобальное потепление скажется на России положительно. По его словам, сейчас россияне тратят огромные ресурсы для выживания в суровых климатических условиях. Потепление позволит сэкономить средства, так как меньше придется платить за отопление и другие коммунальные услуги.