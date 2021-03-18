Хуснуллин рассказал о борьбе с дефицитом воды в Крыму

Проблему с острым дефицитом воды на территории Крыма и Севастополя удалось решить. Водохранилища начали наполняться водой, а также идет бурение артезианских скважин. Об этом на совещании с президентом России Владимиром Путиным рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

В своем выступлении он рассказал, что в плане по обеспечению водой Крыма и Севастополя 14 мероприятий, на которые планируется потратить 48 миллионов рублей. В том числе в планах строительство опреснительных сооружений, которые используют, если других источников воды окажется недостаточно.

«Мы уже сейчас смогли смогли ликвидировать острый дефицит воды. Два года подряд у нас было засушливое лето и нехватка дождей. Но уже в марте водохранилища начали наполняться водой. У нас уже есть гарантированный объем 140 тысяч кубометров в сутки», — рассказал Хуснуллин.

Вице-премьер отметил, что в Севастополе ограничений по подаче воды не было. На сегодняшний день Чернореченское водохранилище, откуда снабжается город, заполнено на 30%. Но есть положительная динамика за счет переброски воды из Кадыковского карьера и бурения новых артезианских скважин. Всего до конца года рядом с Севастополем появится еще 17 новых подземных источников воды.

«Это позволяет нам надеяться, что мы пройдем курортный сезон без ограничений», — отметил Хуснуллин.

Всего до 2024 года планируется увеличить объем подачи воды в Крым и Севастополь до 300 тысяч кубометров в сутки.

Как сообщила «Газета.ru», вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов заявил, что к началу туристического сезона проблемы водоснабжения полуострова прекратятся. Он отметил, что сейчас идет строительство большого числа сооружений, которые позволяют перенаправлять воду из одного района туда, где ее не хватает.

До присоединения Крыма к России до 80% потребностей полуострова водой обеспечивала Украина через Северо-Крымский канал. С 2014 года его полностью перекрыли. Вопрос с водой жители решали путем добычи из подземных источников и сбора влаги в водохранилищах.