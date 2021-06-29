Ученые создали маску со встроенным тестом на коронавирус

Ученые в США создали защитную маску, способную определить, заражен ли коронавирусом человек, который ее носит. Об этом сообщили на сайте Массачусетского технологического института.

Инженеры из Массачусетса разработали маску совместно с коллегами из Гарварда. Она может определить наличие коронавируса у человека примерно за 90 минут.

В маску встроены миниатюрные датчики, которые можно использовать и в других масках, а также в одежде, например в медицинских халатах. А еще их можно адаптировать для обнаружения других вирусов. Эти датчики начали разрабатывать еще несколько лет назад. В прошлом они уже применялись учеными для выявления лихорадки Эбола и вируса Зика.

Ранее в Индии у летучих мышей обнаружили смертельно опасный вирус Нипах. Вакцин и лекарств от него пока не существует.

Между тем в мире циркулирует новый «лямбда»-штамм коронавируса. Эта разновидность является еще более заразной и устойчивой к антителам, чем прошлые мутации.