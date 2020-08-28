Ученые рассказали о способном остановить размножение коронавируса витамине

Размножение коронавируса можно остановить простым витамином. Ученые выяснили, что B12 подавляет отвечающий за копирование фермент в геноме SARS-Cov-2.

Научное исследование проводили индийские ученые, сообщила газета «Известия». Они пришли к выводу, что при использовании витамина вирусная нагрузка и тяжесть течения COVID-19 снижается.

Авторы работы предположили, что врачи могли бы добавить или увеличить дозировку B12 в текущих протоколах лечения пациентов. Это несложно сделать, поскольку витамин уже есть в составе лекарственных средств. Использовать при этом стоит его особую форму, которую организм усваивает лучше всего — метилкобаламин.

В России пока к идее относятся осторожно, но полностью ее не отвергают. Завкафедрой иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов подчеркнул, что исследование проводили известные в Индии биологи.

«Но с точки зрения иммунологии эффективность B12 ничем не подтверждена, поэтому мы не можем рекомендовать его как противовирусный препарат», — пояснил он.

Караулов добавил, что у метилкобаламина есть противовоспалительный эффект. Потенциально его использование в лечении пациентов с COVID-19 возможно. Ученый заметил, что из-за B12 усиливается выделение мелатонина, а это антиоксидант.

«Она <…> влияет на механизмы врожденного иммунитета и обладает противовоспалительным эффектом», — пояснил Караулов.

Наибольшая концентрация витамина содержится в печени, говядине, свинине и баранине. Его много в яйцах и грудке индейки. Поступившее с натуральной пищей вещество безвредно для организма, поскольку не накапливается в нем. Во время пандемии добавить содержащие B12 продукты будет нелишним.