Участников митинга в центре Минска начали задерживать

Представитель ведомства уточнила, что несколько человек задержали на улице Немига.

«Они будут доставлены в территориальные РУВД в рамках административного процесса», — пояснила она. Сколько именно участников митинга остановили, Ганусевич не уточнила.

Сторонники белорусской оппозиции вышли в воскресенье, 20 сентября, на улицы Минска в рамках несанкционированной акции, которую они назвали «Марш справедливости».

Еще до начала шествия в центр города въехали бронированная техника и водометы. Они расположились около администрации президента Белоруссии. Бойцы ОМОН оцепили площадь Государственного флага. Недалеко от них припарковали бронетранспортеры и разведывательно-дозорные машины.

МВД Белоруссии выпустило официальное предупреждение, что начнет пресекать все незаконные действия со стороны участников митинга.

Несанкционированные акции протеста против действующих властей начались в Белоруссии после президентских выборов, на которых победил Александр Лукашенко. Сторонники кандидата от объединенной оппозиции Светланы Тихановской не признали результатов голосования и вышли на улицы.

В первые дни несанкционированные акции протеста заканчивались столкновениями с сотрудниками ОМОН и милиции. Количество задержанных, по официальным данным, составило более 6,7 тысячи человек. Несколько сотен получили ранения, в том числе более 130 представителей правоохранительных органов.

Александр Лукашенко заявил, что за раскачиванием ситуации стоят США и их европейские сателлиты. На этой неделе во время выступления на женском форуме «За Белоруссию» он объявил о закрытии границ с Литвой и Польшей и усилении военного контингента на границе с Украиной. Как сообщил «Царьград», белорусский лидер назвал это вынужденной мерой, чтобы не дать соседним странам развязать горячую войну.