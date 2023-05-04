Мир 04 мая 2023, 20:51 Переговоры по зерновой сделке состоятся 5 мая на техническом уровне Глава Минобороны Турции Акар: переговоры по зерновой сделке намечены на 5 мая Pxhere

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Переговоры в рамках продовольственной инициативы между Россией, Турцией, Украиной и ООН состоятся в Стамбуле 5 мая на техническом уровне. Об этом заявил турецкий министр национальной обороны Хулуси Акар, сообщил ТАСС.

«Возникла необходимость организации встречи с техническим персоналом ООН, Турции, России и Украины по зерновой сделке, которая состоится завтра (5 мая - прим. ред.)», — рассказал он.

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По его словам, после мероприятия на техническом уровне на следующей неделе пройдет встреча замминистров обороны. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу усомнился в продлении зерновой сделки. Он отметил, что стороны продовольственной инициативы прикладывают все возможные усилия для этого. Но перспективы продления сделки пока неясны, так как требования российской стороны не удовлетворили, уточнил Чавушоглу.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что РФ до сих пор заинтересована в выполнении черноморской инициативы. Но «имеет скромные поводы для оптимизма».