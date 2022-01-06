Участникам беспорядков в Казахстане пригрозили пожизненным сроком

Несколько уголовных дел по фактам организации и участия в беспорядках завела Генеральная прокуратура Казахстана. Об этом сообщил телеканал «Хабар 24».

Отдельное расследование по совершению акта терроризма проводит межведомственная следственная группа. В нее вошли опытные сотрудники МВД, Комитета национальной безопасности и других правоохранительных органов страны.

Наказание за эти преступления предусматривают лишение свободы от восьми лет до пожизненного заключения с лишением гражданства.

Акции протеста в Казахстане против повышения цен на сжиженный газ переросли в беспорядки вечером в минувший вторник.



По последним данным МВД республики, в столкновениях погибли 18 сотрудников внутренних дел и бойцов Национальной гвардии. Пострадали 748 силовиков. В ходе спецопераций в Казахстане задержали 2298 человек.

По просьбе президента республики Касыма-Жомарта Токаева, в Казахстан ввели миротворцев ОДКБ.