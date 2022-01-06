Стало известное точное число жертв среди силовиков в Казахстане

Всего с начала беспорядков в Казахстане погибли 18 силовиков. Об этом сообщил Telegram-канал «Sputnik» со ссылкой на пресс-службу МВД Казахстана.

Также были ранены 748 человек из правоохранительных структур.

Отмечается, что полицейские в ходе протестов задержали порядка 2298 человек.

Самой горячей точкой в Казахстане остается город Алма-Ата, где военные проводят контртеррористическую операцию.

Также ранее в Казахстан прибыл российский миротворческий контингент в рамках соглашения ОДКБ.

Жители Казахстана рассказали «360», что в Алма-Ате действуют специально подготовленные бандитские формирования. Такой же точки зрения придерживается президент Белоруссии Александр Лукашенко.