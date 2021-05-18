Участник из Литвы высоко оценил песню Манижи для Евровидения

Солисту литовской группы The Roop Вайдотасу Валюкявичюсу понравилась песня Манижи Russian Woman, с которой она выступит на Евровидении-2021. Музыкант поддержал коллегу в стремлении бороться со стереотипами.

Валюкявичюс в интервью на YouTube-канале международного музыкального конкурса похвалил российскую певицу за большую смелость.

«Мне нравится ее песня. Как я понимаю, Манижа поет о стереотипах, с которыми она хочет бороться и победить», — сказал он.

Манижа в ответ на это призналась, что участник Евровидения из Литвы правильно понял посыл ее композиции.

«Я считаю, что они (эти стереотипы. — прим. ред.) устарели. Я поддерживаю тебя», — добавил литовский певец, обращаясь к коллеге.

Манижа не сдержала эмоций и поблагодарила певца за лестный отзыв о композиции. Она похвалила песню группы The Roop Discoteque за идею о том, что «танцевать в одиночку — это нормально».

Международный песенный конкурс Евровидение пройдет в Роттердаме c 18 по 22 мая. Манижа будет выступать в первом полуфинале 18 мая. Она выйдет на сцену третьей, до нее выступят представители Литвы и Словении.