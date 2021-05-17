Манижа объяснила, от чего зависят ее шансы победить на Евровидении

Российская певица Manizha рассказала, от чего зависят ее шансы на победу в международном песенном конкурсе Евровидение, написало РИА «Новости».

Как считает артистка, она со своей песней Russian Woman точно попадет в финал, сообщила «Газета.ru».

«А вот какое место — зависит исключительно от моей внутренней уверенности, уверенности в том, что я услышана. Если ты занимаешь высокую позицию, но тебя не поняли, это странно. Может быть такое, что тебя все поняли, а ты занял позицию ниже», — поделилась мнением певица.

Она призналась, что хочет быть услышанной.

Напомним, что Евровидение пройдет с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. В прошлом году конкурс отменили по причине пандемии коронавируса.

Ранее стало известно, что певица Manizha после выступления на Евровидении порадует поклонников новым альбомом, который должен увидеть свет уже летом.

«Я думаю, в первых месяцах после Евровидения, может быть, в июле, постараемся выпустить», — поделилась певица своими планами», — уточнила девушка.

Она выразила уверенность, что опыт Евровидения вдохновит ее еще на немалое количество песен.