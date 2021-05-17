Букмекеры назвали вероятного победителя Евровидения

Британские букмекеры считают, что первое место в Евровидении займет певица из Мальты. При этом российская участница Manizha может занять пятое место.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные британских букмекерских контор. Агентство уточнило, что больше всего ставок на победу в первом полуфинале собрала 19-летняя Дестини Чукуньере. Певица из Мальты исполнит трек под названием Je Me Casse. Букмекеры считают, что она попадет в финал с вероятностью 94%.

На втором месте оказалась певица из Хорватии Элена Цагрину, при этом ее шансы на выход в финал также составили 94%. Российская певица Manizha, по мнению букмекеров, может занять пятое место в первом полуфинале. Ее обгонят участники из Литвы и Украины.

Во втором полуфинале конкурса выиграть может Швейцария. В финале за победу сразятся представители Италии и Франции. Участники из этих стран не участвуют в полуфиналах, потому что являются представителями стран «Большой пятерки» и гарантированно попадают в финал.

Евровидение пройдет 18–22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. Конкурс должен был состояться там еще в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса его пришлось перенести на следующий год.