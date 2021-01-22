Уборщик из США испортил около 2 тысяч доз вакцины Modernа, отключив холодильник

В бостонской больнице было испорчено около двух тысяч доз вакцины от коронавируса компании Moderna. Уборщик случайно отключил холодильник, в котором они хранились.

«Холодильник находился в безопасном месте и был оснащен системой сигнализации. Было обнаружено, что вилка не была вставлена в розетку после того, как нанятый по договору сотрудник случайно вынул ее во время уборки», — рассказал представитель больницы Кайл Тото телекомпании ABC.

В итоге около двух тысяч упаковок препарата пришлось утилизировать. Вакцина компании Moderna может храниться при температура от 2 до 8 градусов выше нуля в течение 30 дней.

Ранее Минздрав разрешил хранить и перевозить российскую вакцину «Спутник V» при температуре воздуха от +2 до +8 градусов. Это стандартный температурный режим для хранения иммунобиологических препаратов.

Нововведение позволит расширить охват и повысить доступность массовой вакцинации от коронавируса вакциной «Спутник V» не только в России, но и в других странах.