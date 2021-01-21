Минздрав разрешил хранить и перевозить «Спутник V» при плюсовой температуре

Хранение и перевозка вакцины от коронавируса «Спутник V» теперь разрешена при температуре от двух до восьми градусов выше нуля. Это стандартный температурный режим для хранения иммунобиологических препаратов.

С таким заявлением выступил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Как сообщает ТАСC, соответствующие изменения внесены в регистрационное удостоверение препарата.

«Производителю удалось обеспечить стабильность вакцины при условии перевозки и хранения жидкой формы при температуре от +2 до +8 градусов, что подтверждено экспертизой», — сказал Михаил Мурашко на селекторном совещании с экспертами.

Глава ведомства отметил, что начало выпуска вакцины «Спутник V» с внесенными изменениями в условия транспортировки и хранения позволит расширить охват и повысить доступность массовой вакцинации от коронавируса.

В Роскачестве заявили, что появились мошенники, которые торгуют вакциной от коронавируса, сообщает РИА ФАН. В их числе даже те, которые официально не продаются в России.