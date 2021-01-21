ОАЭ одобрили использование российской вакцины. Как страны скупают «Спутник V»?

ОАЭ стала еще одной страной Ближнего Востока, которая одобрила использование российской вакцины против коронавируса. «Спутник V» пользуется спросом во всем мире. Какие именно страны уже договорились с Москвой о поставках, а какие — ведут переговоры?

В ОАЭ российский препарат зарегистрировали в рамках ускоренной процедуры, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Произошло это после того, как Минздрав в Эмиратах изучил результаты клинических испытаний «Спутник V». При этом испытания продолжаются и в самом государстве Ближнего Востока. Сейчас они находятся в зключительной фазе. Абу-Даби — один из ключевых партнеров Москвы, отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Решение о включении „Спутник V“ в национальный портфель вакцин ОАЭ является важным шагом для защиты населения с помощью одной из лучших в мире вакцин», — подчеркнул он.

До этого Венрия стала первой страной в ЕС, которая одобрила российскую вакцину. «Спутник V» уже зарегистрировали в Белоруссии, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркменистане.

Кто планирует заказать «Спутник V»?

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) получил заявки на приобретение 1,2 миллиарда доз «Спутник V» из более чем 50 стран. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова

При этом Саудовская Аравия может стать неким хабом для поставок российского препарата и его комбинации с AstraZeneca на Ближний Восток и в Северную Африку. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Мы обсуждаем вопрос дистрибуции „Спутник V“ в Саудовской Аравии. Она может стать очень важным логистическим хабом для региона Ближний Восток и Северная Африка как для „Спутник V“, так и для его комбинации с AstraZeneca», — сообщил он.

В скором времени РФПИ ожидает регистрацию российского препарата в Мексике, Бразилии и Индии. Также канцдер Германии Ангела Меркель предложила России поддержку в подготовке российской вакцины к возможному допуску на рынок ЕС.

Как будут транспортировать вакцину?

Тем временем российский Минздрав снизил требования к хранению препарата. Теперь вакцину можно хранить при температуре от плюс двух до плюс восьми градусов по Цельсию. До этого «Спутник V» разрешали перевозить и хранить при температуре минус 18 градусов. Такие требования усложняли транспортировку препарата.

По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, будут доступны две модификации российской вакцины: режим хранения первой — минус 18 градцсов Цельсия, другой — плюсовая температура.