Убийство замкомандира полка МВД ДНР начали расследовать в Донбассе
«На данный момент ведутся следственные действия», — сообщил Бердичевский РИА «Новости». При этом он не стал раскрывать подробности убийства Кривули.
О смерти «Грина» стало известно 21 января, после сообщения на портале «Новороссия». По словам военных корреспондентов Марины Харьковой и Юрия Котенка, Кривулю застрелили накануне вечером в Донецке. Позже информацию о смерти подтвердил начальник пресс-службы Вооруженных сил ДНР Даниил Безсонов.
В Telegram-канале офицер Украины Анатолий Штефан «Штирлиц» предположил, что бойца убили соратники «выстрелом в спину».
Алексей Кривуля родился а Николаевске Донецкой области. В 2014 году он начал исполнять обязанности первого замначальника штаба седьмой мотопехотной стрелковой бригады и воевать против войск ВСУ. Также «Грин» числился в базе украинского сайта «Миротворец».