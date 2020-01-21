Убийство замкомандира полка МВД ДНР начали расследовать в Донбассе

Следователи начали выяснять обстоятельства гибели заместителя командира полка СпН ВВ МВД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Алексея Кривули («Грина»). Об этом заявил депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.

«На данный момент ведутся следственные действия», — сообщил Бердичевский РИА «Новости». При этом он не стал раскрывать подробности убийства Кривули.

О смерти «Грина» стало известно 21 января, после сообщения на портале «Новороссия». По словам военных корреспондентов Марины Харьковой и Юрия Котенка, Кривулю застрелили накануне вечером в Донецке. Позже информацию о смерти подтвердил начальник пресс-службы Вооруженных сил ДНР Даниил Безсонов.

В Telegram-канале офицер Украины Анатолий Штефан «Штирлиц» предположил, что бойца убили соратники «выстрелом в спину».

Алексей Кривуля родился а Николаевске Донецкой области. В 2014 году он начал исполнять обязанности первого замначальника штаба седьмой мотопехотной стрелковой бригады и воевать против войск ВСУ. Также «Грин» числился в базе украинского сайта «Миротворец».