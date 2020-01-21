Замкомандира полка ДНР убили в Донецке

Заместитель командира полка СпН ВВ МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики Алексей «Грин» погиб в Донецке. О его смерти сообщил начальник пресс-службы Вооруженных сил ДНР Даниил Безсонов.

«„Грин“ ты был лучшим из нас. Своим примером и личным участием в боевых операциях, ты сохранил не одну сотню бойцов. Спасибо, что был рядом! Царства небесного и вечной памяти, брат! Мы тебя никогда не забудем!» — написал Безсонов в Twitter и опубликовал фотографию с «Грином».

Как уточняет портал «Новороссия» со ссылкой на военных корреспондентов Марину Харькову и Юрия Котенка, замкомандира полка застрелили вечером 20 января. Убийство произошло в Донецке.

Это не первое подобное убийство в Донбассе. Весной 2019-го погиб комбат пятой отдельной мотострелковой бригады ДНР Евгений Шабанов «Лунь». Он был убит во время военной операции, которую проводила украинская сторона.

Также осенью 2019 года стали известны подробности убийства комбата ОРБ «Спарта» Арсена Павлова (Моторола). Он погиб 16 октября 2016 года в лифте, к тросу которого было прикреплено взрывное устройство.