Украинский сайт «Миротворец» продолжил работу

Он особенно подчеркнул, что власти не имели отношения к остановке работы ресурса.

Украинский сайт «Миротворец» прекратил свою работу Подробнее

«Прекратить работу волонтерского проекта не способен ни Владимир Зеленский, ни Путин, ни Макрон с Меркель. Поэтому, не стоит распространять бред», — написал Тука.

Он пояснил, что работа остановилась исключительно по финансовым причинам. Сайт существует на пожертвования частных лиц. Это позволяло вести независимую работу. Однако в последнее время часть доноров рекомендовала организаторам согласовывать свои действия с некоторыми политическими силами. О ком именно идет речь бывший политик не уточнил.

«Такие предложения не соответствуют принципам деятельности волонтерского проекта „Миротворец“ и не могут быть приемлемыми», — пояснил Тука. После этого он обратился ко всем желающим финансово помочь сайту. При этом он отметил, что способ сбора денег он сообщает только в личных сообщениях, так как через банковскую карточку деньги собирать он не может.

В минувший вторник администрация «Миротворца» сообщила, что площадка прекращает свою работу, а доступ к данным на сайте останется только у отдельной категории пользователей.

Пранкер Алексей Столяров известный как «Лексус» назвал заявление администрации «Миротворца» уловкой ради привлечения внимания. Он пояснил, что владельцы скандального сайта указали точное время прекращения работы. По словам «Лексуса», они сделали это для того, чтобы ровно в указанное время все зашли проверить, работает сайт или уже нет.

Администраторы сайта «Миротворец» собирали фотографии и персональные данные так называемых «врагов Украины». В своем списке, который назывался «Чистилище» туда вносили россиян, которые критиковали политику Киева, ополченцев самопровозглашенных регионов Донбасса и известных артистов, которые приезжали для выступления в Крым.