    19 января 2020, 18:29

    «У них есть одна минуты жизни, сэр». Трамп раскрыл переговоры во время убийства Сулеймани

    Юлия Булыгина

    Президент США Дональд Трамп в режиме реального времени слушал переговоры американских военных, проводивших операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани.
    «У них есть одна минуты жизни, сэр». Трамп раскрыл переговоры во время убийства Сулеймани

    Как стало известно CNN, выступая на благотворительном обеде Республиканской партии, Трамп заявил, что Сулеймани «говорил плохие вещи о США». Он не объяснил, чем именно угрожал иранский генерал американцам, но назвал его «известным террористом» из «нашего списка».

    Далее Трамп подробно пересказал переговоры военных, которые наблюдали за атакой на Сулеймани в аэропорту Багдада.

    — Они вместе, сэр.

    — Сэр, у них есть 2 минуты и 11 секунд. Никаких эмоций. 2 минуты и 11 секунд жизни, сэр. Они в машине, они в бронированном автомобиле. Сэр, у них есть примерно 1 минута жизни. 30 секунд. 10, 9, 8…

    Потом военный, по словам Трампа, доложил о взрыве и о том, что «они погибли». Это последнее, что президент услышал в рамках переговоров.

    Таким образом Трамп раскрыл новые подробности об операции против Сулеймани.

    США совершили авиаудар в аэропорту Багдада 3 января. В результате атаки погиб известный иранский военачальник, глава элитного подразделения Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани.