«У них есть одна минуты жизни, сэр». Трамп раскрыл переговоры во время убийства Сулеймани

Как стало известно CNN, выступая на благотворительном обеде Республиканской партии, Трамп заявил, что Сулеймани «говорил плохие вещи о США». Он не объяснил, чем именно угрожал иранский генерал американцам, но назвал его «известным террористом» из «нашего списка».

Далее Трамп подробно пересказал переговоры военных, которые наблюдали за атакой на Сулеймани в аэропорту Багдада.

— Они вместе, сэр.

— Сэр, у них есть 2 минуты и 11 секунд. Никаких эмоций. 2 минуты и 11 секунд жизни, сэр. Они в машине, они в бронированном автомобиле. Сэр, у них есть примерно 1 минута жизни. 30 секунд. 10, 9, 8…

Потом военный, по словам Трампа, доложил о взрыве и о том, что «они погибли». Это последнее, что президент услышал в рамках переговоров.

Таким образом Трамп раскрыл новые подробности об операции против Сулеймани.

США совершили авиаудар в аэропорту Багдада 3 января. В результате атаки погиб известный иранский военачальник, глава элитного подразделения Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани.