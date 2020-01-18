Трамп посоветовал духовному лидеру Ирана быть осторожнее в высказываниях

Президент США Дональд Трамп обратился к руководителю и духовному лидеру Ирана. Он посоветовал аятолле Али Хаменеи «быть очень осторожным со словами». Свое мнение американский лидер попытался донести через Twitter.

«Так называемый верховный лидер Ирана, который в последнее время не был таким верховным, говорил гадости о США и Европе. Их экономика терпит крах, а их народ страдает. Он должен быть очень осторожен со своими словами!» — написал Дональд Трамп.

Такая реакция президента США была вызвана произнесенными 17 января словами Али Хаменеи, который раскритиковал решение «евротройки» (Великобритания, Франция, Германия). Оно касалось старта алгоритмов урегулирования споров по ядерной сделке. Духовный лидер Ирана заявил, что доверять Европе нельзя, потому что «евротройка» лишь дублирует слова Соединенных Штатов.

По мнению Хаменеи, Европа намерена «поставить Иран на колени», а США уже пытались, но не смогли. Он отметил, что атака американских баз в Ираке была ударом по высокомерию Штатов. В своей речи духовный лидер Ирана коснулся и убийства генерала Касема Сулеймани, командира сил спецназначения «Аль-Кудс». Али Хаменеи назвал случившееся позором для государства Дональда Трампа.