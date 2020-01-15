Трамп назвал убитого Сулеймани «сукиным сыном»
Большую часть своей речи Трамп рассказывал о последствиях ликвидации генерала спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани. Кроме того, он раскритиковал позицию демократов, недовольных убийством иранского генерала.
«У большого процента людей нет ног или рук из-за этого сукиного сына. И демократы должны быть возмущены злыми преступлениями Сулеймани, а не решением положить конец его жалкой жизни», — процитировал его слова The New York Times.
Трамп добавил, что демократы были бы недовольны в любом случае — если бы Сулеймани остался жив они стали бы критиковать и это решение.
Касема Сулеймани ликвидировали в ночь на 3 января — США нанесли авиаудар в районе аэропорта Багдада. Приказ об убийстве генерала отдал лично президент Америки. Страна объяснила такое решение самозащитой — перед этим на базы международной коалиции и американское посольство было несколько атак.