Трамп назвал убитого Сулеймани «сукиным сыном»

Президент США назвал убитого иранского генерала Касема Сулеймани «сукиным сыном». Такое заявление он сделал во время выступления вперед сторонниками в штате Висконсин.

Большую часть своей речи Трамп рассказывал о последствиях ликвидации генерала спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани. Кроме того, он раскритиковал позицию демократов, недовольных убийством иранского генерала.

«У большого процента людей нет ног или рук из-за этого сукиного сына. И демократы должны быть возмущены злыми преступлениями Сулеймани, а не решением положить конец его жалкой жизни», — процитировал его слова The New York Times.

Трамп добавил, что демократы были бы недовольны в любом случае — если бы Сулеймани остался жив они стали бы критиковать и это решение.

Касема Сулеймани ликвидировали в ночь на 3 января — США нанесли авиаудар в районе аэропорта Багдада. Приказ об убийстве генерала отдал лично президент Америки. Страна объяснила такое решение самозащитой — перед этим на базы международной коалиции и американское посольство было несколько атак.