Мир 01 марта 2024, 17:02 «У нас есть суперсредство». В бундесвере обсудили нанесение ударов по складам в Крыму Офицер бундесвера назвал разницу в подготовке ВСУ для ударов по складам в Крыму Philipp Schulze / Global Look Press

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При точном планировании нанесения ударов по военным складам в Крыму требуется знать, где установлены радары и стационарные установки. Это позволит разработать более точный план, заявил инспектор BBC бундесвера Герхартц в беседе с несколькими высокопоставленными немецкими офицерами. Расшифровку их диалога, который посвятили в том числе атаке на Крымский мост, опубликовала главред RT Маргарита Симоньян.

Начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, говоря о вариантах обучения ВСУ в контексте возможной передачи Украине ракет Taurus, напомнил о звучавших ранее предложениях сделать длинную и короткую дорожную карту.

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«Речь идет о том, чтобы в короткий срок получить результат. И если на первом этапе задача будет — поразить склады боеприпасов, а не такие сложные объекты, как мосты, то в таком случае можно приступать к сокращенной программе и получить быстро результат», — пояснил Грефе.

Герхартц в ответ пояснил, что это будет основным моментом. По складам боеприпасов, по его словам, короткую подготовку провести не получится в связи с очень активной ПВО.

«С этим нужно будет серьезно разбираться. Думаю, что наши люди найдут вариант. Нужно только, чтобы нам сначала позволили попробовать, чтобы была возможность давать лучшие политические консультации», — добавил офицер.

Но если говорить о более точном планировании, добавил он, требуется знать места установки радаров, а также где находятся стационарные установки и как их обойти.

«Это позволит разработать более точный план. У нас есть суперсредство, и если у нас будут точные координаты, мы сможем его точно применить. Но нет никакого основания, которое бы позволило сказать, что мы не сумеем это сделать», — подчеркнул Герхартц.