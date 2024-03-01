Мир 01 марта 2024, 14:51 Инспектор BBC бундесвера посетовал на «невероятные слухи» из-за Шольца и ракет Taurus Офицер бундесвера Герхартц: появляются невероятные слухи из-за Шольца и Taurus IMAGO / Arnulf Hettrich / Global Look Press

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Глава Минобороны Германии Борис Писториус планирует тщательно проработать вопрос поставок ракет Taurus на Украину, заявил инспектор BBC бундесвера Герхартц в беседе с другими высокопоставленными немецкими офицерами. Расшифровку записи их разговора опубликовала 1 марта главный редактор RT Маргарита Симоньян.

«У нас запланирована встреча с ним. Необходимо все обсудить, чтобы мы могли начать работу над этим вопросом», — указал он.

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Также Герхартц отметил, что пока не видит, чтобы момент начала этих поставок четко обозначили. Напомнил он и о канцлере ФРГ Олафе Шольце.

«Не было такого, чтобы канцлер сказал ему: „Я хочу сейчас получить информацию, а завтра утром мы примем решение“. Такого я не слышал. Наоборот, Писториус оценивает всю эту развернувшуюся дискуссию. Никто не знает, почему федеральный канцлер блокирует эти поставки», — подчеркнул офицер.

На фоне этого, по его словам, появляются «самые невероятные слухи».

В качестве примера он привел свой диалог с «очень близкой к канцлеру» журналисткой, которая «услышала где-то в Мюнхене, что ракеты Taurus не сработают».

«Я спросил, кто ей это сказал. Она ответила, что ей сказал это кто-то в военной форме. Конечно, это источник информации низкого уровня, однако журналистка зацепилась за эти слова и хочет раздуть из этого новость под таким заголовком: „Теперь-то мы знаем причину, по которой канцлер отказывается отправлять ракеты Taurus, — они не сработают“», — добавил Герхартц.

Тут же он подчеркнул, что все это «тупость», так как такие темы доступны только ограниченному кругу лиц. Вместе налицо ситуация, когда распространяется какая-то «ахинея», посетовал офицер.

Участниками 40-минутной беседы были начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектор BBC бундесвера Герхартц, а также сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте.