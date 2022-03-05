«У меня полдома взорвалось»: эвакуированный житель Мариуполя рассказал о разрушениях в городе

Житель Мариуполя рассказал о повреждениях в домах района города, где он жил. По его словам, в каждом четвертом доме есть дыры в стенах, или нет крыши, или нет стекол.

«Каждый четвертый дом был или вот с такой дырой в стене, или без крыши, или без стекол. Вот у меня полдома взорвалось, а полдома вылетели стекла, покорежило стены, потолок» — рассказал мужчина РИА «Новости».

Российская и украинская стороны договорились ввести режим тишины 5 марта с 10:00 до 17:00. В этот день должна была пройти эвакуация мирных жителей из Мариуполя и Волновахи, но вместо этого они оказались заблокированы. Националисты взрывали жилые дома в Мариуполе. Жители города попросту боялись выходить на улицу.

Российские военные установили контроль над населенными пунктами Малая Токмачка, Марфополь, Ремовка, Новокарловка, Орлинское, Володино и Малиновка, сообщили в Минобороны РФ вечером в субботу, 5 марта. В пресс-службе министерства добавили, что под контроль ВС РФ также перешла военная база украинской армии, которая расположена неподалеку от села Раденьск Херсонской области.