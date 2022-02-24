«У людей паника». Очевидец рассказала об обстановке в Харькове

В Харькове после начала военной операции России в Донбассе царит паника, некоторые люди пытаются уехать из страны. Об этом «360» рассказала местная жительница Мария.

«Я не знаю, что происходит на самом деле. У всех людей паника. Я просто сижу сейчас дома, потому что я не понимаю, что мне делать. Я просто слышу взрывы. Большие взрывы происходили ночью в 4-5 утра», — сказал она.

По ее словам, взрывы также слышали ее знакомые и ее мама.

«У людей паника, люди идут в бомбоубежища, собирают необходимые вещи, пытаются уехать из страны. Аэропорты закрыты, но они пытаются уехать каким-то наземным путем», — добавила Мария.

Российский лидер Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. По его словам, речи об оккупации украинской территории не идет.

Как указали в Минобороны России, военные не атакуют города Украины, жизни мирных жителей ничего не угрожает. В министерстве уточнили, что с помощью высокоточных средств поражения выводят из строя военную инфраструктуру, объекты ПВО, военные аэродромы и авиацию украинской армии.

На фоне эскалации ситуации президент Украины Владимир Зеленский ввел военное положение в стране. Этот шаг поддержала Верховная рада Украины.

Минобороны России сообщило, что украинские пограничники не оказывают «никакого сопротивления российским подразделениям», средства ПВО Украины подавлены, военная инфраструктура авиационных баз страны выведена из строя.