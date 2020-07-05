У Канье Уэста появились сложности на пути к посту президента США

Американский рэпер Канье Уэст, который заявил о желании баллотироваться на пост президента США, может столкнуться с техническими сложностями.

Музыкант может уже не собрать и не зарегистрировать нужное количество подписей, поддерживающих его избирателей в штатах Нью-Йорк, Мэн, Техас, Нью Мексико и Северная Каролина, ведь дедлайн истек еще 25 июня, пишет USA Today.

Кроме того, в средине июля — начале августа сроки сбора подписей истекают еще в ряде ключевых штатов. Если же Канье Уэст не успеет зарегистрировать свою кандидатуру в каких-либо штатах, значит, его имени не будет в избирательных бюллетенях на их территории.

Рэпер написал о желании вступить в президентскую гонку на своей странице в Twitter. И это уже не первый раз, когда музыкант выступает с таким заявлением. Однако сейчас его уже поддержал основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск. Кроме того, выдвижение Уэста может сыграть на руку Трампу в его соперничестве с Байденом. «360» разбирался, как именно выдвижение рэпера поможет действующему лидеру и есть ли у Уэста вообще шансы на победу.

Выборы президента США пройдут 3 ноября. Два главных кандидата — действующий американский лидер республиканец Дональд Трамп и бывший вице-президент демократ Джо Байден.