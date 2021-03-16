Twitter проигнорировал требования Роскомнадзора. Замедление трафика не помогло

Руководство Twitter ни разу не отреагировало на требования Роскомнадзора. Даже замедление трафика никак не повлияло на его бездействие. Об этом заявил глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

«Администрация Twitter показала себя самой закрытой для контакта. За все время Twitter ни разу не ответил на требования Роскомнадзора. Даже после объявления о замедлении трафика соцсети обратной связи не поступило», — цитирует ТАСС депутата.

Хинштейн добавил, что Twitter должен выйти на диалог и начать удалять запрещенный контент. По словам парламентария, все предписания нашего ведомства касаются вещей, которые во всем мире признаны абсолютным злом: это призывы к самоубийству, детская порнография и пропаганда наркотиков.

Ранее Роскомнадзор потребовал от социальной сети удалить запрещенный контент, но ответа не было. Тогда скорость загрузки фото и видео, которые заливают на платформу, замедлили. 16 марта заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что если Twitter не выполнит требования в течение месяца, то его заблокируют.