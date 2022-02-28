Турция закроет проливы Дарданеллы и Босфор для военных кораблей

Турецкие власти решили закрыть проливы Дарданеллы и Босфор для прохода военных кораблей. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу.

По словам главы МИД Турции, власти страны будут и дальше выполнять положения, прописанные в Конвенцией Монтре.

«До сегодняшнего дня ни одного запроса на проход [военных кораблей] нам не поступало. Мы предупредили все прибрежные и не прибрежные страны, что через проливы не будут проходить военные корабли», — привел слова Чавушоглу ТАСС.

При этом министр не уточнил, когда Турция предупредила о своем решении другие государства.

Ранее посол Украины в Турции Василий Боднар призвал власти страны ограничить проход российских военных кораблей через турецкие проливы. Тогда Чавушоглу заявил, что российские корабли имеют право проходить через проливы Босфор и Дарданеллы, в частности для возвращения на свои базы.

Сейчас продолжается российская специальная операция. О ее начале утром 24 февраля объявил президент Владимир Путин. Днем 28 февраля прошли российско-украинские переговоры об урегулировании ситуации. Делегации направились на консультации с руководителями своих стран.