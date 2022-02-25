Турция признала право российских кораблей следовать через Босфор и Дарданеллы

У России есть право на проход кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы, в частности для возвращения на свои базы. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя запрос Украины об ограничении прохода российских военных кораблей через эти проливы.

«Турция может ограничить проход военных кораблей через проливы. Однако Конвенция Монтре также предусматривает, что корабли участвующих в войне стран могут возвращаться на свои базы, и это должно быть им разрешено», — отметил Чавушоглу.

Ранее посол Украины в Турции Василий Боднар призвал Анкару ограничить проход российских военных кораблей через турецкие проливы.

Пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик, выступая на пресс-конференции в Анкаре, подчеркивал, что Турция изучила все возможные сценарии применения упомянутой конвенции в свете событий на Украине. Омер Челик выразил надежду на то, что до закрытия проливов для России не дойдет.

Президент РФ после этого сообщил россиянам о начале военной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что Россия не собирается оккупировать украинские территории.

Минобороны России заявило, что гражданскому населению ничего не угрожает.