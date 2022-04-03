Турция заявила, что делает все возможное для устранения угрозы мин в Черном море

Турция делает все необходимое, чтобы исключить угрозу мин в Черном море. Об этом заявили в Минобороны страны.

По данным ведомства, командование минной эскадрильи ВС Турции и подводные группы (SAS) принимают все меры предосторожности против минной угрозы, написало РИА «Новости». Специалисты уничтожают мины с большой осторожностью после обнаружения и диагностики.

Ранее в турецком Минобороны заявляли о мине, которую обнаружили у побережья Игнеады недалеко от границы с Болгарией. По информации ФСБ РФ, после начала спецоперации России ВСУ установили порядка 420 мин на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного.

В Минобороны России предупредили о вероятном дрейфе сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения. После этого ВМС Турции попросили корабли отслеживать дрейфующие мины.