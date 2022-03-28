Минобороны РФ предупредило об угрозе дрейфа украинских мин в Черном море

Вдоль побережья причерноморских государств сохраняется угроза дрейфа сорванных с якоря украинских мин. Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что Россия принимает весь комплекс мер по обеспечению гражданского судоходства в акваториях Черного, Азовского и Средиземного морей.

«В проливе Босфор, а также в Черном море у границы с Болгарией турецкой стороной обнаружены две из таких мин», — привело РИА «Новости» слова Мизинцева.

Мины были обезврежены только по счастливой случайности, а также благодаря профессионализму турецких специалистов.

Как уточнил генерал-полковник, Россия принимает «весь комплекс исчерпывающих мер по обеспечению гражданского судоходства в акваториях Черного, Азовского и Средиземного морей».

На прошлой неделе стало известно, что сорванные штормом мины, которые Украина установила в Черном море, может отнести к берегам Болгарии, Румынии и Турции. Страны забили тревогу, а специалисты обвинили украинских военных в халатности. Ведь последние, вероятно, крепили эти мины кустарным способом, без необходимой техники.