СМИ сообщили о второй мине, найденной в Босфоре

В Босфорском проливе обнаружена вторая мина. Об этом сообщила турецкая газета Dünya.

«Новости последней минуты: сообщается о второй мине, обнаруженной в Босфорском проливе», — говорится в сообщении издания.

Ранее турецкое издание Star написало, что у входа в пролив Босфор наблюдается движение объекта, похожего на мину. Позднее министерство обороны Турции подтвердило, что обнаруженный объект — действительно мина, и сообщило о переговорах с Москвой и Киевом по данному вопросу.

Пролив был закрыт для движения судов, позже движение было возобновлено.

ФСБ России заявляло, что украинские военные после начала специальной операции РФ установили на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного порядка 420 мин. В службе не исключили вероятность дрейфа оторвавшихся мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна. В этой связи военно-морские силы Турции просили суда отслеживать дрейфующие мины. В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что минобороны страны принимает необходимые меры в связи с информацией о дрейфующих минах в Черном море.

Ранее активный участник военно-поисковых движений, председатель правления Московского клуба истории флота Константин Стрельбицкий рассказал, что обрыв тросов мин — реальная ситуация, которая вполне могла произойти и в данном случае.