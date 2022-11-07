Турция захотела продлить зерновую сделку на один год | 360°

Важное 07 ноября 2022, 20:15 Турция захотела продлить зерновую сделку на один год Минобороны Турции решило предложить продлить зерновую сделку на год РИА "Новости"

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Власти Турции собрались предложить продлить зерновую сделку на один год. О таких планах заявили в Минобороны страны, сообщил ТАСС.

Глава военного ведомства Хулуси Акар напомнил журналистам, что Украина предоставила России гарантии о неиспользовании коридора безопасности в Черном море в военных целях.

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«Мы предложим продлить соглашение еще на один год», — добавил министр.

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Несколькими днями ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о возобновлении участия России в зерновой сделке. Эти данные он подтвердил во время беседы с лидером Индонезии Джоко Видодо.

На минувшей неделе Хулуси Акар сообщил, что Турция будет предпринимать усилия для того, чтобы зерновая сделка продлилась. Действующее соглашение завершается 19 ноября, уточнил RT.

Ранее глава Бюро фермеров турецкой партии «Родина», профессор Эгейского университета в Измире Ченгиз Чакыр заявил, что цели зернового договора не удалось достичь из-за жадности западных стран. Зерно вывозят в богатые государства, а не в те, где люди страдают от голода.